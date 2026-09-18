«Корзина устарела» Эксперт предлагает новую методику расчета минимальной пенсии

Новую методику расчета минимальной страховой пенсии по старости целесообразно сначала опробовать в отдельных регионах России. Такое мнение ТАСС высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы «Россия - страна возможностей» Наталья Орлова.

По ее словам, при расчете суммы минимальной страховой пенсии нужно опираться на региональный прожиточный минимум, обновить объем реальной продуктовой корзины, которая в некоторых регионах не пересчитывалась уже пять лет, определить расходы на медицинские услуги и социально-культурные потребности, учесть ставки ЖКХ, а также непредвиденные расходы. Методику расчета целесообразно обсудить в экспертном сообществе и провести ее апробацию в отдельных регионах.

Ранее сообщалось о том, что максимальная пенсия депутата Госдумы может составить ₽72 тыс.