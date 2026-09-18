«Дворники больше не нужны?». В Петербурге создают беспилотного робота для уборки улиц

Ученые Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ приступили к созданию автопилота для серийной подметальной машины. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы ставим целью достичь полной автономии уборочного процесса на предприятиях с большими территориями, а в будущем и на городских улицах», — рассказала руководитель «Лаборатории дигитализации производственных систем» Передовой инженерной школы ЛЭТИ Екатерина Масленникова.

Разработка займет около года. Планируется внедрить систему диспетчеризации, при которой один оператор сможет управлять десятками машин. Для проекта предоставлен серийный компактный электротрактор с уборочным оборудованием — щетками и пылесосами.

По словам представителей экосистемы РАЗУМ (специалисты компаний ПЭСК и АОГА), в ближайшее время ученые ЛЭТИ разработают контроллер, затем начнутся испытания машины на спецполигоне. Далее планируется провести опытно-промышленные испытания на одном из предприятий Северо-Западного федерального округа.

Ранее сообщалось о том, что в Анталье и Кемере начали использовать роботов-уборщиков.