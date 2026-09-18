«Три часа на все». По каким предметам будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году?

В 2027 году самыми непродолжительными экзаменами ЕГЭ станут базовая математика, география и китайский язык. Их длительность составит 3 часа (180 минут). Об этом сообщается в документе, который изучило ТАСС .

«Математика базовая (3 часа), география (3 часа), китайский язык (3 часа)», — указано в документе.

Устная часть экзамена по китайскому языку (говорение) займет 14 минут, письменная — 75 минут, а на аудирование, чтение и грамматику (лексику и иероглифику) отведено в общей сложности 105 минут. Общее время экзамена — 3 часа (180 минут).

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