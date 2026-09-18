«Медведь может принять человека за еду». Как избежать нападения?

МЧС России опубликовало рекомендации о том, как вести себя при встрече с бурым медведем в дикой природе и как предотвратить такой контакт.

«При встречах с бурым медведем не проявлять паники, постараться удалиться незамеченным для зверя, не обращаясь в бегство. Если бурый медведь, заметив человека, не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, попытаться отогнать его криком, сигнальной ракетой, выстрелом в воздух. Никогда не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно. Если бурый медведь заинтересовался вами, нужно быть готовым отразить его возможное нападение", - сказали в ведомстве», - отметили в ведомстве.

Если хищник все же атакует, паниковать не следует. Спасатели советуют упасть на землю, притворившись мертвым, лежать на животе или свернуться клубком, закрыв руками голову. Нельзя шевелиться и издавать звуки как можно дольше. В МЧС уточнили, что в редких случаях нападающий медведь может принять человека за еду. Несмотря на участившиеся сообщения о нападениях, медведи в целом не агрессивны по отношению к людям. Чаще всего они убегают, но иногда проявляют любопытство. У этих зверей не лучшее зрение, однако хороший нюх и слух. Именно поэтому они часто встают на задние лапы, чтобы получше рассмотреть объект интереса.

Чтобы свести риск встречи с медведем к минимуму, следует соблюдать несколько простых правил. В походе нельзя оставлять пищевые отходы там, где постоянно ходят люди. Лагерь нужно разбивать в стороне от троп. От палаток зверя отпугнет большой костер. При движении в зарослях надо издавать больше громких звуков, например, разговаривать, петь или стучать камнем о камень. При обнаружении павшего животного или массы рыбы у реки следует постараться не подходить к ним.

«Самым опасным для туристов является встреча с медведицей, у которой есть медвежата, особенно если случайно оказаться между ней и детенышами. Поэтому как только увидели медвежонка, сразу же уходите туда, куда ему будет трудно за вами идти», - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что неурожай кедрового стланика выгоняет медведей к людям.