«Мы остались без денег». В Мале обворовывают туристов

Генеральное консульство Российской Федерации в Мале проинформировало о росте числа хищений денежных средств и техники из сейфов гостиничных номеров на местных курортах.

Дипломатическое представительство обратилось к российским туристам с призывом более внимательно относиться к сохранности личных вещей во время отдыха.

«Обращаем внимание на участившиеся случаи краж денежных средств и мобильных телефонов из сейфов гостиничных номеров», – говорится в сообщении.

Дипломаты рекомендуют по возможности не оставлять в комнатах крупные суммы наличных и другие ценные предметы. В случае их пропажи отели, как правило, не оказывают содействия пострадавшим гостям, а похищенное не возвращается.

Обращения в местные правоохранительные органы также пока не приносят результатов в пользу отдыхающих. При этом фотографии содержимого гостиничного сейфа или находящихся в номере личных вещей не обладают юридической силой. Подобные снимки не гарантируют сохранность имущества и не служат достаточным основанием для последующего разбирательства.

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