Футбольный эксперт Калинин сомневается в выходе «Ротора» в Первую лигу

Футбольный эксперт Евгений Калинин уверен, что в команде есть очень много профессиональных и талантливых спортсменов. Им просто необходимо пройти в Первую лигу, чтобы продолжить свое развитие. Однако достигать этой цели важно было комплексно.

«Менять половину команды в межсезонье и затем не проваливаться у «Ротора» получается не очень, поэтому надо было еще зимой наигрывать состав под Первую лигу, чтобы потом только точечно усилиться», — считает эксперт.

У команды есть много достойных соперников. Например, в стычках волгоградские спортсмены могут встретиться с футболистами из «Краснодара-2». Если они проиграют, а стычки пройдут с «Уфой», у «Ротора» есть все шансы выйти в лидеры.

Самый печальный сценарий развития событий, если команда финиширует ниже шестого места. Если «Ротор» займет любую позицию, которая выше шестого места, у спортсменов есть реальные шансы оказаться в Первой лиге.

До решающего матча осталось меньше месяца. Выйти в Первую лигу команда может как напрямую, так и через стыковые матчи. Болельщики с нетерпением ждут начала соревнований.

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