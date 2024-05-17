Финал региональной студенческой футбольной лиги состоится в Подмосковье

На следующей неделе на стадионе «Труд» в городском округе Подольск пройдет финальный этап студенческой футбольной лиги Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут среди команд студентов вузов и профессиональных образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью развития массового любительского футбола.

Так, среди команд юношей по итогам отборочных игр в финал вышли: ГУП (Богородский г. о.), Зарайский колледж, Павлово-Посадский техникум, ГСГУ (г.о. Коломна).

А турнир среди девушек пройдет в один день, 24 мая, в котором примут участие: Зарайский колледж (г.о. Зарайск), ГСГУ (г.о. Коломна), МФЮИ (г.о. Ступино), Ступинский техникум (г.о. Ступино), МЦК-техникум (г.о. Королев), УОР № 5 (г.о. Егорьевск).

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