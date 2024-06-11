Гала-концерт фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024» пройдет онлайн в День России

Фестиваль авторской музыки собирает на одной сцене известных исполнителей и начинающих артистов. Мероприятие проходит каждый год. В этом году оно будет доступно онлайн для большой части аудитории. Для этого необходимо подключиться к трансляции в официальной группе фестиваля в ВК. Зрителей ждут в 17:00.

Участвовать в мероприятии хотели более 1000 музыкантов из совершенно разных направлений. Именно столько заявок получили организаторы. Главное требование — на сцену позволят выйти только тем, кто написал песню самостоятельно. Авторство также может принадлежать одному из участников музыкального коллектива. Жюри выбрало 10 исполнителей, которые теперь предстанут перед публикой в День России. С каждым артистом работает наставник, который будет поддерживать и мотивировать.

Ранее мы сообщали, что в Казань впервые с большим сольным концертом приехал Баста. Несмотря на масштабное шоу, некоторые зрители остались недовольны организационными моментами.