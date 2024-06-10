Казанцы возмущены задержкой начала концерта Басты

В Казани в воскресенье, 9 июня, состоялся премьерный сольный концерт Басты. Читатели Inkazan пожаловались, что мероприятие началось намного позже анонсированного времени.

Так, жительница республики Татарстан Марина написала в редакцию отзыв о концерте. Мероприятие должно было начаться в 20:00. Примерно в 20:30 людей проинформировали, что около семи тысяч посетителей еще не заняли свои места из-за тщательных досмотров, поэтому концерт задерживают. В итоге шоу началось в 21:00. Проблема в том, что многие люди прилетали на концерт на самолете или добирались поездом. Они были ограничены во времени.

Организаторы предоставили Inkazan текст сообщения, которое отправляли всем поклонникам, купившим билет. Сообщалось, что в связи с усиленными мерами безопасности зрителей просят приезжать минимум за час до мероприятия. Некоторые горожане эту просьбу игнорировали.

Ранее мы сообщали, что российские певцы, в числе которых был Баста, записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».