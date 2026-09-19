С 18 по 20 сентября жители Подмосковья участвуют в выборах депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы VIII созыва. Помимо этого, в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне граждане формируют местные Советы депутатов. Своими впечатлениями с изданием C REGIONS поделился фермер и сыровар Олег Сирота.

По утверждению спикера, в ходе голосования он столкнулся с «серьезными» нарушениями. С долей иронии Сирота рассказал, что его роботу по имени Кузьмич накануне не выдали бюллетень. Он также в шутку предположил: спустя несколько лет Кузьмич способен объединиться с искусственным интеллектом, и тогда, по его словам, неизвестно, «что все мы будем делать».

Тем не менее без участия в процессе не обошлось. Пусть бюллетень роботу и не достался, Кузьмич помогал Сироте проставлять галочки и опускать документ в урну. Однако с крестиком вышла накладка: один бюллетень оказался испорчен, поскольку на нем появились сразу два крестика.

Сам Сирота свой голос уже отдал. Он положительно высказался о трехдневном формате, отметив, что явиться на участок можно в удобный момент и без очередей, а сама обстановка на пункте напоминает праздник.

Ранее сообщалось, что глава миссии СНГ Нематов высоко оценил выборы в Королеве.