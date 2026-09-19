Камеры на всех участках и волонтеры на местах: депутат Фетисов оценил организацию выборов в Подмосковье

На территории Подмосковья с 18 по 20 сентября граждане выбирают депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы VIII созыва. В Домодедове свой голос отдал парламентарий Вячеслав Фетисов, сообщил REGIONS.

Для депутата Госдумы голосование давно стало и семейной традицией, и делом государственного значения. Он не пропускает ни одной кампании, а в политике находится свыше 20 лет. Согласно его наблюдениям, уже с утра на избирательных пунктах фиксировалась заметная активность. Граждане приходят в хорошем настроении и осознают важность нынешней кампании — как по выборам в Госдуму, так и в региональные парламенты.

Особое внимание Фетисов уделил молодежи, которая голосует впервые. По его убеждению, участие в выборах — чрезвычайно значимый этап в жизни молодых людей, а гражданская позиция должна присутствовать у каждого, кто понимает смысл голосования, особенно в текущих условиях. Организация на участках, как заметил парламентарий, выстроена четко: на местах несут дежурство сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры, готовые подсказать и оказать помощь.

Давая оценку работе Центра общественного наблюдения, Фетисов, посещавший его и на прошлых выборах, констатировал серьезный прогресс. Современные технические средства позволяют и контролирующим органам, и рядовым гражданам убедиться в полном контроле над процессом. Камеры размещены практически на всех избирательных участках, и общественность может в режиме реального времени следить за происходящим — в том числе заглянуть в тот округ, где голосуешь.

По мнению депутата, рост прозрачности — отрадное новшество. С каждым годом возможностей контролировать выборы становится больше, и подобный технологический и общественный контроль парламентарий считает главным достижением избирательной системы.

Ранее сообщалось, что фермер Сирота посетил избирательный участок в Подмосковье с роботом.