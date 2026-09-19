«Европа Плюс» разбудит страну: «Живой Завтрак с Бригадой У» снова соберет толпы в VK Stadium

«Европа Плюс» 25 сентября проведет самое бодрое шоу года — «Живой Завтрак с Бригадой У». Площадкой снова станет VK Stadium, крупнейший ночной клуб столицы, который примет десятки тысяч зрителей. Еще миллионы человек присоединятся к происходящему онлайн и в прямом радиоэфире. Старт — ровно в 7:00. Вход бесплатный.

«"Живой Завтрак с Бригадой У" — событие, к которому радиостанция готовится весь год. Мы давно не представляем без него конец сентября. Для нас это почти как Новый год. Классные подарки есть, много вкусной еды есть, много музыки и шуток есть… А что еще нужно для счастья? И мы очень рады, что из года в год все больше и больше людей присоединяются к нам как в офлайне, так и на онлайн-платформах», — отметил продюсер шоу Сергей Андреев.

В программе шоу — крутые подарки, зрелищные спецэффекты и огромные экраны, море интерактива от ведущих — голосов утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» Вэла и Вики, — тонны сэндвичей и круассанов, ароматный кофе и живой плейлист от самых актуальных артистов.

Музыкальную основу «Живого Завтрака с Бригадой У» составят выступления IOWA, Тимы Белорусских, LYRIQ, ZVONKIY, Bogdan Medvedi, By Индия и других популярных артистов.

«Конечно, мы готовим много сюрпризов. Помните, как в прошлом году свои хиты исполнила группа PLAZMA, которая выступала на самом первом “Живом Завтраке”, а в позапрошлом на сцену ворвался Владимир Маркони в костюме курицы? Можете не сомневаться, мы снова найдем, чем вас удивить!», — отметила продюсер шоу Вера Яковлева.

За шоу можно будет следить из любой точки планеты в FM-диапазоне и на прямой видеотрансляции на странице «Европы Плюс» ВКонтакте, zavtrak.europaplus.ru и в приложении «РадиоХаб». А лично познакомиться с любимыми ведущими смогут слушатели со всей страны — победители эфирных розыгрышей в своих регионах.

«Над “Живым Завтраком” каждый год трудится огромная команда “Европы Плюс”. Мы все, как кусочки пазла, вместе делаем одно большое дело, и все очень слаженно работаем! Для меня это своеобразная медитация. Несмотря на бешеный ритм и тысячи людей вокруг, я наслаждаюсь этим потоком энергии», — рассказала Вики.

Подробная информация — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в соцсетях, в мобильном приложении «РадиоХаб».