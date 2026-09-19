Иностранные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения в Подмосковье

С работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области ознакомилась делегация иностранных наблюдателей, сообщил канал пресс-центра Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Убедиться в том, как на практике обеспечиваются прозрачность и открытость голосования, смогли представители КНР, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси.

«Я представляю Шанхайскую организацию сотрудничества, возглавляю нашу делегацию в составе 15 человек, которая приехала, чтобы ознакомиться со всеми процессами избирательной кампании. Я бы хотела выразить глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное всестороннее содействие в организации нашей работы», — сказала заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань.

Для гостей организовали экскурсию и подробно рассказали, как выстроена работа в ЦОН. Наблюдатели дали оценку уровню оснащенности Центра, а также получили ответы на все интересовавшие их вопросы.

«Сегодня мы находимся в Центре общественного наблюдения Московской области. Здесь прилагают колоссальные усилия, чтобы обеспечивать демократические права граждан РФ, — отметила Пяо Янфань. — Предусмотрены много форм волеизъявления: есть традиционная бумажная форма, есть электронное дистанционное голосование. Также предусмотрены избирательные участки в различных лечебных заведениях, в следственных изоляторах, голосование маломобильных избирателей, что очень важно».

Ранее депутат ГД Фетисов высказал мнение, что прозрачность выборов в Подмосковье растет с каждым разом.