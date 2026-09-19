Возглавляющий наблюдательную миссию СНГ Ильхом Нематов поставил высокую оценку тому, как в Королеве выстроен процесс голосования, сообщил канал Избирательной комиссии Московской области на платформе «Макс».

В программу поездки главы миссии вошли избирательные пункты, развернутые в ДК имени М. И. Калинина и Деловом и культурном центре «Костино». На месте делегацию принимал Владимир Печенин, занимающий пост председателя территориальной избирательной комиссии.

В торжественной обстановке Нематов разрезал ленточку, после чего побеседовал с руководителями участковых комиссий и ознакомился с помещениями, отведенными под голосование. Атмосферу на пунктах организаторы дополнили праздничными деталями: повсюду развешаны воздушные шары, звучит музыкальное сопровождение.

Порядок и удобство для пришедших на участки обеспечены на должном уровне. Вход оборудован пропускной системой, на дежурстве находятся стражи порядка. Как подчеркивают наблюдатели, подобная организация позволяет гражданам выражать свою волю открыто и без лишнего напряжения.

Поездка главы миссии СНГ в Королев, таким образом, вписалась в общую работу наблюдателей, отслеживающих ход кампании и оценивающих созданные для избирателей условия.

«Итоговый вердикт — глава миссии СНГ полностью доволен уровнем подготовки!» — указано в сообщении Избирательной комиссии Московской области.

Ранее сообщалось, что наблюдатель от миссии ШОС высоко оценила организацию выборов в Подмосковье.