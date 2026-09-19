Представитель миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Пяо Янфань поделилась наблюдениями о том, как организована работа наблюдателей в Московской области. В центре ее внимания оказались принципы, которых придерживается миссия: результативность, прозрачность, непредвзятость и открытость, сообщил REGIONS.

Главным же условием выборов в России представитель миссии назвала уважение суверенитета страны, принимающей наблюдателей, и отказ от вмешательства в ее внутренние дела.

«Хотела бы также использовать эту возможность выразить нашу глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное содействие», — Пяо Янфань поблагодарила страну за содействие в работе миссии.

По словам Пяо Янфань, наблюдателям удалось получить солидный массив сведений, при этом никаких преград при общении с ответственными лицами не возникло. Плодотворными, как она указала, оказались встречи в ЦИК, МИД, а также на участковых избирательных комиссиях.

Посетив Центр общественного наблюдения в Московской области, представитель миссии констатировала: собранные данные она считает исчерпывающими и достаточными для подготовки итогового заключения. Окончательную позицию миссия намерена представить 21 сентября в ходе пресс-конференции, которая состоится уже после того, как голосование завершится.

Ранее сообщалось, что впервые волонтерами обеспечены 100% избирательных участков Подмосковья.