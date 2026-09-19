Журналист Такер Карлсон признался в любви к русской бане

Американский журналист Такер Карлсон стал собеседником автора ИС «Вести» Ольги Скабеевой. В рамках состоявшегося разговора он не скрывал теплых чувств, которые питает к русской бане, признавшись в искренней любви к этой традиции.

По наблюдениям Карлсона, в России сформировалось общество, отличающееся образованностью и начитанностью. Именно такие люди, по его словам, «чтут баню», видя в ней не просто способ отдохнуть, но и часть культурного уклада.

«Если и есть в России что-то, что я обожаю, так это баня. У меня она есть и дома, я хожу туда каждый день. В общем, надеюсь, что смогу вернуться», — отметил спикер.

Гостю из США также пришлась по душе широко распространенная в России мысль: находиться на свежем воздухе с пользой для организма можно в любую погоду, даже самую неприветливую. Подобный подход, судя по его реакции, заметно выделяет Россию на фоне привычных ему западных представлений о комфорте.

Отдельное место в беседе заняла тема, которую иностранцу непросто осмыслить, — «русская душа». Карлсон проявил честность и не стал делать вид, будто разгадал эту загадку. Он прямо заявил, что сомневается в возможности когда-либо понять ее до конца. Вместе с тем журналист предложил собственное толкование: по его мнению, русская душа «глубоко чувствует историю и Бога, верит в искупительную силу страдания».

Ранее сообщалось, как за сезон построить своими руками бюджетную каркасную баню своими руками.