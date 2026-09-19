Генеральная репетиция перед отопительным сезоном: в Подольске стартовали пробные топки

Администрация городского округа Подольск сообщила: в местные тепловые сети и пункты началась подача теплоносителя. Такая мера позволяет заблаговременно протестировать оборудование, обнаружить вероятные неполадки и ликвидировать их. Мероприятия проводятся поэтапно.

До 20 сентября ООО «ТЭК-2» намерено проверить 42 котельные. От их работы зависит теплоснабжение 660 многоквартирных домов и 118 социальных объектов. Еще 45 котельных специалисты организации протестируют до 28 сентября — под их обслуживанием находятся не менее 845 многоквартирных домов и 172 социальных объекта. Соответствующие работы стартуют в понедельник, 21 сентября. В период с 24 по 27 сентября МУП «Подольская теплосеть» выполнит пробную топку котельной, снабжающей 65 многоквартирных домов и 18 социальных объектов.

«Проверяем сети, устраняем неполадки и настраиваем оборудование — делаем все необходимое, чтобы Подольск встретил зиму во всеоружии», – прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Важно понимать: пробные топки не свидетельствуют о том, что радиаторы в квартирах немедленно нагреются. Внутридомовые системы отопления прогреваются и регулируются в индивидуальном порядке, в рабочем режиме.

При обнаружении протечек в подвалах, на лестничных клетках или на уличных теплотрассах жильцам следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации либо позвонить на горячую линию округа: 8-495-663-99-99.

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