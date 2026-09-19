Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации. Инициативы главе государства в ходе телемоста по подключению новых объектов к газу озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Очень важное значение в социально-экономическом развитии региона сыграло подключение котельных социальных объектов. Сейчас мы получаем большое количество обращений о расширении перечня и дополнении его домами культуры в наших сельских территориях. На это действительно есть большой запрос», — сказал он.

Также Владимир Якушев отметил, что «Единая Россия» получила предложение от субъектов Российской Федерации на ₽1,2 млрд на дополнительное подключение домовладений, что позволило бы качественно улучшить жизнь большого количества граждан.

Владимир Путин инициативы «Единой России» поддержал.

«Прошу Правительство Российской Федерации расширить эту программу (социальной догазификации — прим. ред.) и включить в нее также сельские Дома культуры, они выступают центрами общественной жизни на селе. Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году еще ₽1,2 млрд из резервного фонда Правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования. То есть оказать прямую финансовую помощь, которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу Правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет», — сказал президент.

В Московской области, в дополнение к федеральным нормам, для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации. По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Андрея Голубева, она предусматривает не только бесплатное подведение газа к границам участка, но и компенсацию расходов на работы внутри него, а также выплату до ₽80 тыс. на приобретение необходимого оборудования.

«Воспользоваться программой могут многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий и члены их семей, отдельные категории пенсионеров, инвалиды I группы, семьи с детьми инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны», - пояснил депутат.

В текущем году к газу в регионе подключают еще 5,5 тыс. жилых домов, где проживают свыше 9 тыс. человек. Кроме того, до конца года газ получат более 70 СНТ — это позволит улучшить условия проживания примерно 18 тыс. жителей, сообщил Голубев.

За пять лет реализации президентской программы социальной газификации в Московской области к газу подключили 95 тыс. домовладений. Доступ к природному газу получили 256 тыс. жителей региона, при этом почти 3 тыс. домовладений были газифицированы на льготных условиях.