Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Барко, пропустившего две игры из-за болезни

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал клубной пресс-службе о состоянии одного из лидеров команды Эсекьеля Барко, который пропустил уже два матча красно-белых из-за бронхита.

Накануне «Спартак» без Барко обыграл в Пути РПЛ Кубка России «Родину» (3:1). Ранее аргентинец пропустил матч чемпионата с «Оренбургом» (1:1).

«Он на антибиотиках. Сделаем все возможное, чтобы он восстановился к ближайшим матчам», — сказал Карседо.

Следующий матч «Спартак» проведет в РПЛ 6 сентября против московского «Динамо».

«Спартак» занимает второе место в чемпионате, набрав 13 очков в шести матчах. В Пути РПЛ Кубка России красно-белые возглавляют группу А с семью баллами после трех игр.

Барко в нынешнем сезоне сыграл в пяти матчах «Спартака», записав на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Спратака» Самюэль Жиго покинул итальянский «Лацио».