«Приятный сюрприз». Средняя пенсия работающих пенсионеров выросла до 25 тыс. руб.

Средний размер страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров в России достиг 24,9 тыс. рублей по состоянию на 1 июля 2026 года. Годом ранее этот показатель составлял 22,1 тыс. рублей. Таким образом, прирост за указанный период составил 12,85%, или 2,8 тыс. рублей. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«У неработающих пенсионеров средняя выплата выросла на 7,84% — с 25,8 тыс. до 27,9 тыс. рублей. В целом средняя пенсия по старости увеличилась на 8,47%, или примерно на 2,1 тыс. рублей, и составила 27,2 тыс. рублей», — отметил экономист.

Положительную динамику выплат Балынин связал с проведенной в январе индексацией страховых пенсий. Более выраженный рост у работающих пенсионеров эксперт объяснил в том числе ежегодным августовским перерасчетом, размер которого зависит от пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущий год благодаря официальному трудоустройству и уплате страховых взносов.

Экономист также напомнил, что с 2025 года страховые пенсии вновь индексируются как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. По оценке Балынина, в настоящее время в России насчитывается около 32,5 млн получателей пенсии по старости, из которых примерно 7 млн человек (или 22%) продолжают трудовую деятельность.

Ранее сообщалось о том, что Чукотка стала лидером по размеру пенсий среди регионов России в июле 2026 года.