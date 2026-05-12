15 лет и ни одного претендента: когда заброшенное жилье можно оформить в собственность

Жители Нижегородской области, желающие приобрести в личное владение дом, расположенный в заброшенной деревне, могут воспользоваться механизмом, известным как открытое добросовестное владение. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, сообщил newsnn.ru.

«В нашем законодательстве есть возможность приобрести право собственности через открытое добросовестное владение имуществом как собственным. То есть с оплатой платежей по нему, уходом и ремонтом», — пояснил эксперт.

Однако, как предупредил юрист, у данного пути существуют определенные риски. В течение установленного законом срока, пояснил он, может объявиться настоящий собственник строения и потребовать освободить занимаемое имущество. Если же владелец не дает о себе знать на протяжении 15 лет, правопорядок исходит из того, что его фактически не существует, а значит, объект недвижимости следует вернуть в хозяйственный оборот.

Отдельно специалист прокомментировал ситуацию, связанную с деревнями, которые были официально упразднены.

«То, что административно-территориальная единица, — деревня — упразднена, не означает, что эта территория совсем никуда не входит и никто ей не управляет», — добавил собеседник NewsNN.

По словам Маслова, исключение населенного пункта из государственного реестра автоматически не превращает расположенные там земельные участки в бесхозные, или ничейные. Земля, как уточнил эксперт, сохраняется в составе территории области или конкретного муниципалитета. Чаще всего, добавил он, такие участки распределены между разными сельскими администрациями (сельсоветами), которые и наделены полномочиями по их распоряжению.

