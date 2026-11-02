Скандальный комментарий: череповчанка предложила отобрать деньги у чиновников

В Вологодской области суд вынес решение по делу о разжигании ненависти и вражды в социальных сетях. Жительницу Череповца привлекли к административной ответственности за публикации, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников регионального правительства. Поводом для агрессивных комментариев стало недовольство задержкой ввода в эксплуатацию новой городской поликлиники. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Конфликт возник вокруг долгостроя — новую поликлинику в Череповце не смогли своевременно ввести в эксплуатацию из-за возникшего дефицита финансирования для завершения строительных работ. Обсуждая эту тему в социальных сетях, обвиняемая опубликовала комментарии, в которых в резкой форме предложила изъять средства у региональных чиновников и применила призывы к расправе над представителями вологодского правительства.

Публикации привлекли внимание правоохранительных органов. Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия, установили личность автора сообщений и задержали женщину.

По результатам рассмотрения материалов дела суд признал жительницу Череповца виновной в возбуждении ненависти либо вражды и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.