Газета «Express»: Не все члены НАТО приветливы с Владимиром Зеленским

Обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг поделился впечатлением от того, как члены НАТО общаются с президентом Украины и реагируют на его просьбы предоставлять Киеву вооружение.

Мнения представителей альянса относительно помощи Украине разделились. Некоторые лидеры стран были рады встретить Владимира Зеленского. Они вели себя с ним приветливо. Эти страны и обещали увеличить поставки вооружений, выделить Киеву деньги и обучать пилотов для управления истребителями F-16.

Но были и те лидеры, которые не скрывали свое неуважение по отношению к Зеленскому. Они лишь небрежно пожимали плечами. От данной группы стран украинский президент получил жесткое предупреждение прекратить постоянно что-то требовать и уменьшить объем запрашиваемой помощи.