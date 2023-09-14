Газпромбанк может выкупить сеть ТЦ «МЕГА»: информацию прокомментировали в Ingka Centres

Изначально издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в сфере недвижимости, сообщил, что 14 ТЦ «МЕГА» может выкупить компания, которая входит в структуру Газпромбанка.

У Газпромбанка уже есть несколько точек в разных городах России: в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь компания готова выкупить акции «МЕГА» (стоимость активов - 2,85 миллиардов долларов), чьи торговые центры расположены по всей территории РФ.

Персональный источник «Коммерсанта» утверждает, что стороны уже обсудили все детали сделки.

Издание «Inkazan» обратилось к владельцу Ingka Centres с просьбой опровергнуть или подтвердить такую информацию. Стало известно, что все торговые площадки продолжают свою работу. Выкуп акций не отразится на покупателях. Рассматриваются различные кандидатуры, кто мог бы приобрести ТЦ по всей России. Этот процесс всегда длительный. В настоящее время проходят консультации.