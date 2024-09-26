ГД приняла закон о продлении срока службы главы СК, достигшего 70 лет

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволяет продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета России после достижения им возраста 70 лет, сообщил официальный сайт Госдумы.

Законопроект внес президент РФ Владимир Путин. В проекте федерального закона указано, что решение о продлении срока полномочий председателя СК вправе принимать российский президент. Проект перед вынесением на рассмотрение детально был изучен профильными специалистами. Документ приняли в первом чтении.

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — сказано в документе.

Правки внесены в закон N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Текст документа направили в Совет Федерации.

Напомним, в настоящее время должность председателя СК занимает Александр Бастрыкин. СК — это независимая структура, функционирующая на территории РФ. Подчиняется исключительно президенту РФ. Подобные меры приняты с целью объективности организации. Бастрыкин контролирует ход расследования особо важных дел, резонансных случаев и преступлений.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ переводит разработку законопроектов в цифровой формат.