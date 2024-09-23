Правительство РФ переводит разработку законопроектов в цифровой формат

Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности. Соответствующая информация появилась на сайте Правительства России вечером в понедельник.

Правительство Российской Федерации сообщило о переходе на новую систему подготовки законопроектов. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, будет создано единое цифровое пространство для коллективной работы над правовыми документами.

Данная система позволяет в режиме онлайн контролировать процесс разработки документов и оперативно вносить в них необходимые изменения. В настоящее время она запущена в тестовом режиме в пяти министерствах.

С 1 октября в РФ заработает специальная платформа – ГИС «Нормотворчество», которая станет важным шагом в модернизации процесса разработки законодательства. До конца года планируется распространить эту систему на Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Минприроды и Минюст.

Ожидается, что переход в цифровой формат повысит прозрачность этого процесса. С 2025 года ГИС Нормотворчество должны внедрить во всех министерствах и ведомствах Российской Федерации.

Ранее в ГД заявили, что запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан.