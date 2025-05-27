ГД приняла закон, защищающий работников от беспричинного снижения премий

По информации агентства, закон приняли на пленарном заседании. Он прошел второе, третье чтение. Согласно принятому законопроекту, работодатель должен четко прописывать данные о премии: виды, размеры, условия и сроки начисления. Соответствующую информацию предстоит в обязательном порядке размещать в локальных актах и трудовых договорах. Работа проводится при назначении систем премирования. Работодателю также предстоит обращать внимание на наличие дисциплинарных взысканий, а также качество труда и его продолжительность.

Согласно новому законопроекту, снижать премии в случае нарушения трудовой дисциплины запрещено. Работодателю позволено уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание. Ограничения можно наложить лишь на те премии, которые начисляются за аналогичный период. Общее снижение заработной платы за месяц не может превышать 20%.

«Закон не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры (замечание, выговор, увольнение), но не позволяет использовать взыскания как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например за выполнение платных услуг», — уточнило агентство.

По данным издания, депутаты также обновили нормы о режим работы и отдыха. Нововведения затронут сотрудников, у которых установлен особый график. Кроме того, пересмотрены правила совместительства для некоторых специалистов: педагогов, медиков, работников культуры. Также изменены нормы труда для несовершеннолетних граждан. Ознакомиться с законом можно на портале законодательной базы ГД.

В законопроекте указано, что за работодателем оставляют право уволить сотрудника, вынести ему выговор или замечание. Однако это не означает, что он вправе лишать дополнительных выплат. Изменения будут внесены в трудовой кодекс. Профильные эксперты с законопроектом ознакомлены.

«Все новые правила должны приниматься с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете обратного выкупа акций ушедших из РФ фирм.