Первый снег, гололедица и температурные качели: какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе

Начало ноября принесет в Москву и Подмосковье переменчивую погоду: дождь будет сменяться мокрым снегом, ночами температура местами станет опускаться ниже нуля, а днем воздух вновь будет прогреваться до +6 градусов. Водителям и пешеходам стоит приготовиться к гололедице, особенно в ночные и утренние часы. О том, какой будет погода в ближайшие дни и когда ждать наиболее заметного похолодания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во вторник, 3 ноября, ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны туман и изморозь. В Москве температура составит от минус одного до плюс одного градуса, по области — от минус четырех до плюс одного. Днем станет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Воздух прогреется до плюс трех — пяти градусов в столице и до плюс шести в Подмосковье», — сообщил Ильин.

В среду, 4 ноября, осадки продолжатся. Ночью местами возможны дождь, мокрый снег и снег, а на дорогах — гололедица. В Москве столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса, по области — от минус трех до плюс двух. Днем будет немного теплее: в столице ожидается плюс один — три градуса, в регионе — до плюс четырех. Ветер усилится до 6–11 метров в секунду.

«В четверг ночью местами пройдет небольшой снег, сохранится гололедица. Температура в Москве опустится до минус двух градусов, по области — до минус пяти. Но днем снова станет теплее: воздух прогреется до плюс четырех — шести градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — уточнил синоптик.

В пятницу, 6 ноября, погода останется облачной, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов, днем — от плюс одного до плюс шести. В субботу, 7 ноября, ночью временами ожидается небольшой снег, днем — небольшие осадки. После ночного похолодания до минус пяти градусов днем воздух прогреется максимум до плюс пяти.

Из-за переходов температуры через ноль на дорогах возможна гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее на мостах, эстакадах и загородных трассах. Пешеходам также лучше выбирать обувь с нескользящей подошвой, особенно для утренних прогулок.