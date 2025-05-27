Госдума рассмотрит закон о запрете обратного выкупа акций ушедших из РФ фирм

Уже в июне 2025 года Государственная Дума рассмотрит закон, по которому иностранным компаниям, которые покинули российский рынок, могут запретить обратный выкуп своих акций. Об этом сообщила газета «Известия».

В июне Госдуме предстоит рассмотреть законопроект, который будет регулировать возврат в РФ тех иностранных фирм, которые ушли с рынка. По нему те компании, которые получили опцион на обратный выкуп своих акций, могут лишиться подобной возможности. По оценкам специалистов, такая мера в состоянии затронуть 18 зарубежных корпораций. В частности, это коснется французской Renault и американского бренда McDonalds.

По имеющимся данным, новый владелец акций может заблокировать обратный выкуп, если иностранная фирма базируется в стране, признанной недружественной по отношению к РФ. Такая мера будет предпринята, если с момента приобретения акций прошло два и более года, а новый работодатель ответственно подошел к выполнению своих обязанностей перед кредиторами и сотрудниками.

При этом фирмы, получившие отказ в выкупе, станут получать компенсацию от правительства России. Размер такой выплаты также будет определяться российской стороной. На него сильно повлияют действия ушедшей с рынка компании. Если она не исполнила своих обязательств до ухода с рынка, то компенсация будет заметно снижена.

Ранее сообщалось, что Samsung Display прекратила закупки металлов из РФ, переключившись на рынок Азии. Эта компания перестала приобретать в РФ золото, тантал и вольфрам. Аналитики полагают, что данное решение может отразиться на конечной стоимости электронных устройств, увеличив ее на 2-5%.