В Коломне продают пряник, который поет: где найти необычное лакомство

В Коломне, в Доме Сурановых, гостям предложат необычное лакомство — музыкальный лукерьинский пряник. Больше нигде такое угощение не найти, сообщил REGIONS.

История пряника уходит в деревню Лукерьино под Коломной: именно там во время одной из экспедиций обнаружили старинный рецепт. Сейчас лакомство выпекают по восстановленной рецептуре. Оно получается плотным, ароматным и в меру сладким. В составе — миндаль, цукаты, вишня и еще один небольшой секретный ингредиент, который придает прянику неповторимую нотку.

Упаковка тоже необычная: это музыкальная коробочка с изображением Дома Сурановых, которая при открытии издает мелодию. Так что пряник — не только угощение к чаю, но и полноценный сувенир из Коломны.

Дом Сурановых — первый в России «дом живой истории». Купеческий быт конца XIX века здесь воссоздан с научной точностью. Особняк построили в 1799 году, и он принадлежал одной из самых влиятельных купеческих семей города. Сурановы занимались свечным и мыловаренным производством, а их история в Коломне насчитывает около 300 лет.

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