Секрет раскрыт: как на Севере России выращивают бананы, инжир и 800-граммовые помидоры

Короткое лето, вечная мерзлота и недостаток солнца — классический набор стереотипов о земледелии на Крайнем Севере. Жители Ямала эти стереотипы ломают каждый сезон. У них зреют лимоны и бананы, инжир и даже кофе. Правда, вкус северных плодов отличается от южных — сахаристости меньше, зато свежести и витаминов хоть отбавляй. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, какие культуры не подводят в арктических широтах и как за ними ухаживать, чтобы получить урожай.

Вегетационный период на Ямале измеряется не месяцами, а скорее неделями. Природа дает окно всего на несколько теплых месяцев, и за это время растения должны успеть не просто вырасти, а еще и дать плоды. Садовод Екатерина Косолапова в беседе с «Ямал-Медиа» формулирует главный принцип северного огородничества: никаких экспериментов с сомнительными культурами.

Лучше подобрать скороспелые и скороплодные сорта, которые быстро вступают в плодоношение. Абрикосы и персики — это риск, даже если сосед хвастается успехом. Классика надежнее: из семечковых — яблони и груши, из косточковых — вишни. Причем селекционеры уже вывели даже морозоустойчивую черешню.

Ягодный набор на Севере тоже впечатляет. Ирга, черноплодная рябина, малина, ежевика и гибриды с ними чувствуют себя прекрасно. А дикоросы — голубика, клюква, брусника, черника, княженика — и вовсе стали визитной карточкой региона.

Хвойные вместо кипарисов

С декоративными растениями совет тот же: не пытаться посадить южные виды вроде кипарисовых. Зато туя, горные и обыкновенные сосны, а также ели разных сортов растут замечательно и радуют глаз без лишних хлопот.

Подкормка: весна — гранулы, август — фосфор

Уход за растениями в арктическом климате имеет свою химию. Удобрения нужны обязательно — сортовые растения привыкли к ним еще с питомников. Весной садоводы вносят органику и минеральные комплексы в виде крупинок и гранул. Это заряд на весь сезон. А вот жидкие удобрения приберегают для августа. И главное: подкормки заканчивают рано, чтобы растения успели подготовиться к зимовке, а не ушли в активный рост в сентябре. В конце лета делают ставку на фосфор и калий.

Экзотика в селах и технопарках

Жительница села Мужи Антонина Дударева превратила свой дом в оранжерею. У нее созревают лимоны, бананы, гранаты, а также мандарины, лаймы, грейпфруты и инжир. В Горках плодов инжира ждали три года — и дождались, назвав это «агропобедой».

В Ноябрьске дачница вырастила томат сорта «Бычье сердце» весом почти 800 граммов — сочный, мясистый, ароматный. А в городском «Кванториуме» школьники осваивают съедобные цветы: настурции, васильки, бархатцы и анютины глазки добавляют в салаты, супы и десерты. Параллельно юные агрономы выращивают томаты и перец.

На Новопортовском месторождении клубнику собирают прямо на предприятии — теплица работает для рабочих. Житель Сеяхи Михаил Окотэтто в своей овощной теплице с подогретой почвой вырастил клубнику, малину, огурцы, помидоры, картошку, редис, перец и лук. На детской экостанции в Новом Уренгое — огурцы, помидоры, болгарский перец и баклажаны. Там же работает лимонарий. А в Надыме в оранжерее вызрел… кофе.

Главное отличие северного урожая

Вкус плодов с грядок за Полярным кругом отличается от южных. Меньше сахаристости, меньше десертной сладости. Короткое лето и дефицит солнечных дней не позволяют накапливать сахара в том объеме, как в средней полосе или тем более на юге. Но это не делает урожай хуже — просто другим.

«Не стоит ожидать чудес, но при этом не надо опускать руки. Пробуйте сажать в своем саду разные растения. Это живые витамины с вашей грядки», — уверена Екатерина Косолапова.

Ранее сообщалось, что сделать дачникам, чтобы парша не лишила урожая.