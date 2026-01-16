Где покататься на «ватрушках» в Подмосковье: в регионе открыли 37 тюбинговых горок
На старте зимы 2026 года в парках Подмосковья начали работу 37 специально подготовленных спусков для катания на тюбингах, сообщил REGIONS.
Яркие надувные санки, которые в народе ласково зовут «ватрушками», пользуются огромной популярностью у отдыхающих всех возрастов – их полюбили не только дети, но и взрослые, ищущие веселый зимний досуг. Информацию об открытии горок подтвердили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Все спуски обустроены в рамках масштабного сезонного проекта «Зима в Подмосковье» и расположены на озелененных, благоустроенных территориях. Отличительной особенностью сезона стала широкая доступность услуги проката: на большинстве площадок — от Центрального парка в Богородском округе до лесопарка «Авангард» в Электростали — можно взять инвентарь на месте. Это позволяет гостям, приехавшим без своего снаряжения, легко присоединиться к развлечению.
Горки открыты в ключевых парковых зонах многих городов, включая Балашиху, Домодедово, Истру, Клин, Люберцы и Чехов. Таким образом, жители и гости практически любого района области могут найти ближайшую оборудованную площадку для активного отдыха, чтобы провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости.
