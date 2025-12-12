Где встретить Новый год у моря: ТОП-3 стран, где зима — это жара и никаких виз?

При планировании новогодних выходных за границей россияне обращают внимание на сложность оформления визы, бюджетность и особенности климата, сообщил vostokmedia.com. Учитывая данные требования, редакция составила ТОП-3 стран, куда можно улететь зимой.

Первое место в рейтинге издания занял Египет. Пустыня, дайвинг, кораллы, Луксор и морские прогулки привлекают внимание россиян. Стоимость путевки для одного человека начинается от 70 тыс. руб. Туристам предлагают опцию «все включено». Температура воздуха достигает 26 градусов тепла: купаться в море и прогуливаться вполне комфортно.

Второе место журналисты присвоили ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби температура достигает 30 градусов тепла. Россиянам доступна электронная виза или виза по прилету. Туристы предпочитают посещать пустынное сафари, пляжи Джумейры и аквапарки. За ночь стоимость пребывания в отеле достигает 6 тыс. руб.

Классическое зимнее направление для россиян, по мнению авторов рейтинга, — Таиланд. Море преимущественно спокойное. Воздух прогревается до 32 градусов. Виза для россиян не нужна до 60 дней. Проживание в отеле в пиковые дни за семь суток составит 130 тыс. руб. (для одного посетителя).

«На Мальдивах зимой идеальный сезон: воздух +30…+32 °C, вода +28 °C, влажность умеренная. <...> Зимой сезон на юге Вьетнама: воздух +28…+29 °C, море +24…+26 °C. Лучшие направления — Фукуок и Нячанг», — отмечено в материале «Восток-Медиа».

