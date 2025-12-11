Автор американского журнала Forbes высказал мнение, что туристический бум в Москве обусловлен политическими изменениями в мире.

«Москва позиционирует себя как "город будущего"», — отмечено в статье Forbes.

Автор отметил, что Москва всегда привлекала внимание путешественников. События 2014 года никак не отразились на развитии туризма. Ситуация изменилась в 2022 году: санкции, закрытие рейсов и массовое обсуждение событий на Украине. Однако туризм в Москве продолжает процветать.

Автор высказал мнение, что по прибытии в Москву туристы видят красивый, благоустроенный город. Иностранцы могут убедиться, что в российской столице чисто и безопасно. Они спокойно прогуливаются по улицам, где старинные здания с долгой историей гармонично переплетаются с современными высотками. Город интересен для иностранцев.

«Москва становится городом-витриной, способным к инновациям даже в условиях давления, а не городом, модернизация которого зависит от западных институтов или рынков капитала», — высказал мнение автор материала.

Автор видит в «туристическом брендинге» Москвы политический мотив. Страна демонстрирует миру, что не расстраивается из-за санкций и нежелания Запада сотрудничать. Россия продолжает развиваться, находит новых партнеров и способы адаптации к санкциям, состоит в дружеских отношениях со многими странами, например, с Китаем. Кроме того, туризм пополняет бюджет РФ.

«Восстановление туризма в Москве настолько поразительно, что оно противоречит основной логике экономического давления со стороны Запада», — считает американский обозреватель.

