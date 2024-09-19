Председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Юрий Гемпель предложил провести референдум в Польше о присоединении Республики к составу России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет организовать референдум о статусе полуострова. Юрий Гемпель эмоционально воспринял данное заявление. Во-первых, жители Крыма уже сделали свой выбор в 2014 году. Большинство проголосовало за то, чтобы стать частью России. Местные жители полуострова негативно воспринимают провокационные заявления украинской стороны.

«При чем здесь Польша, какой-то Сикорский? Мы счастливы, что вернулись в состав России», — отметил председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Юрий Гемпель.

Во-вторых, спикер призвал вспомнить уроки истории. Когда-то польские земли были частью Российской империи. Он предложил провести референдум, чтобы узнать точку зрения местного населения, не желают ли они снова стать частью РФ.

«Народ придет на избирательные участки и отдаст свои голоса. Я думаю, такое заявление не понравится Сикорскому», — заявил собеседник «Абзаца».

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