Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с «Ридусом», что Владимир Путин не обращался к монгольским шаманам с просьбой благословить его на применение ядерного оружия.

Зарубежные СМИ активно публиковали материалы, посвященные визиту российского президента Владимира Путина в Монголию. Некоторые авторы писали, что лидер преследовал единственную цель во время рабочей поездки — получить благословение от местных шаманов на применение ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг подобные предположения СМИ, которые не подтверждены никакими фактами и строятся исключительно на гипотезах.

«Перечисленные обстоятельства, связанные с визитом Президента России в Монголию в сентябре 2024 года, не имеют никакого отношения к действительности», — сообщил официальный представитель Администрации президента «Ридусу».

Западные СМИ не писали, дали ли шаманы благословение. Однако отмечали, что в Россию Владимир Путин вернулся в хорошем настроении.

На самом деле во время рабочего визита лидер принял участие в торжествах, приуроченных 85-летию битвы на реке Халхин-Гол. В те сложные времена советские и монгольские войска объединили силы, чтобы противостоять армии Японии. Лидеры стран провели переговоры. Кроме того, они возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза.

Ранее сообщалось, что США не смогут уйти от ядерного конфликта в случае провокации.