Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев высказал мнение, что Россия обязана воспользоваться тотальной мобилизацией на Украине и создать внутри страны движение сопротивления режиму президента Владимира Зеленского, сообщает ridus.ru . Это спасет братский народ от «демографической ямы».

Эксперт уверен, что Кремль проводит меры, чтобы создать на территории Украины движение сопротивления против Зеленского. Мобилизация проходит преимущественно насильственным методом, что вызывает критику у многих граждан. Желательно объединять недовольство населения против режима Зеленского. Учитывая, что на Украине активно развивается нацистский режим, важно не повергнуть опасности жизни людей.

«В общем, я думаю, движение идет и набирает обороты», — указал Бижев в беседе с «Ридусом».

Генерал-лейтенант уверен, что мобилизация на Украине в последующем приведет к полному демографическому кризису. Украинцы — это братский народ, поэтому важно помочь им жить в комфортных условиях.

«Они нам близки и дороги. Нам жалко, что украинцы могут попасть в демографическую яму», — заключил Айтеч Бижев.

Ранее мы сообщали, что на Украине задержали женщину-инвалида, которая помогла укрыться от армии с помощью фиктивного брака.