Генерал Бижев: Москва намерена спасти украинцев от демографического кризиса
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Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев высказал мнение, что Россия обязана воспользоваться тотальной мобилизацией на Украине и создать внутри страны движение сопротивления режиму президента Владимира Зеленского, сообщает ridus.ru. Это спасет братский народ от «демографической ямы».
Эксперт уверен, что Кремль проводит меры, чтобы создать на территории Украины движение сопротивления против Зеленского. Мобилизация проходит преимущественно насильственным методом, что вызывает критику у многих граждан. Желательно объединять недовольство населения против режима Зеленского. Учитывая, что на Украине активно развивается нацистский режим, важно не повергнуть опасности жизни людей.
«В общем, я думаю, движение идет и набирает обороты», — указал Бижев в беседе с «Ридусом».
Генерал-лейтенант уверен, что мобилизация на Украине в последующем приведет к полному демографическому кризису. Украинцы — это братский народ, поэтому важно помочь им жить в комфортных условиях.
«Они нам близки и дороги. Нам жалко, что украинцы могут попасть в демографическую яму», — заключил Айтеч Бижев.
Ранее мы сообщали, что на Украине задержали женщину-инвалида, которая помогла укрыться от армии с помощью фиктивного брака.