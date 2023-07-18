Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в комментарии для агентства « РИА Новости » рассказал, как обезопасить Крым от атак со стороны ВСУ. В первую очередь необходимо сделать невозможным выход Украины к Черному морю.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров предлагает принять в состав России Одесскую и Николаевскую области Украины. Он уверен, что жители населенных пунктов данных регионов положительно отреагируют на проведение подобного референдума. Когда эти территории станут российскими, Крым будет в безопасности.

Генерал ФСБ также прокомментировал ситуацию относительно подрыва Крымского моста. Он уверен, что силовые структуры сделали многое для того, чтобы передвижение по мосту было максимально безопасным. Несмотря на это, Украина и дальше будет совершать террористические атаки.

«Крымский мост остается одной из целей Украины, это понятно. И они будут продолжать эти атаки. Только сегодня 28 беспилотников атаковали Крым», - рассказал сенатор

О необходимости проведения дополнительных референдумов Владимир Джабаров также рассказал в эфире «Соловьев.Live». Он напомнил, что когда Украина контролировала часть Азовского моря, постоянно в акватории происходили какие-либо подрывы, пишет издание «Союзное вече».

«Вы помните провокации, которые устраивал Порошенко, когда был президентом. Постоянно прорывались какие-то катера, лодки, были задержания. Как только это море стало внутренним морем Российской Федерации, все прекратилось», - завил Владимир Джабаров

Генерал ФСБ уверен, что Крым – главная стратегическая цель США. Именно поэтому американские лидеры и их партнеры оказывают такую поддержу Украине.