В ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Китай верным другом России, стратегическим партнером и добрым соседом.

«Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведётся делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки - это показывают все мировые каналы и не только - о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе», - рассказал министр обороны Сергей Шойгу

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Россия и Китай поддерживают контакты на высоком правительственном уровне, проводят совместные военные учения и регулярно патрулируют территории, пишет агентство «РИА Новости». Сотрудничество между странами не ограничивается двусторонним форматом. КНР и РФ урегулируют вопросы в рамках Шанхайской организации и «СМОА плюс».

За всю историю взаимоотношений Китай и Россия достигли высшей точки взаимопонимания. Сергей Шойгу отметил, что к такому выводу спикеры пришли в ходе визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в РФ.

Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил китайскую сторону за то, что их представитель прибыл на XI Московскую конференцию по международной безопасности. Представитель КРН Ли Шанфу выступил на конференции. Сергей Шойгу назвал выступление «содержательным».

«Я вчера посетил вашу экспозицию, она широко представляет военно-промышленный комплекс Китая. Увидел много нового и перспективного», - отметил генерал армии Сергей Шойгу

Продукция КНР, которая представлена на форуме «Армия», вызывает интерес партнеров. Все страны-союзники РФ при создании новых вооружений учитывают опыт российской армии, полученный в СВО. Сергей Шойгу уверен, что тесное партнерство КНР и РФ позволит надежно защитить границы стран.