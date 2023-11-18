Генерал ВС Польши Пацек считает, что в 2024 году Кремль может завершить СВО

Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек считает, что России нет необходимости прикладывать особенные усилия, чтобы завершить СВО. Сейчас у нее есть все преимущества. Если Кремль не завершит СВО этой зимой, то примет такое решение в 2024 году. Таким мнением эксперт поделился в интервью радио TOK FM.

«С российской стороны никто не торопится. Россияне захотят его разрешить или зимой, или в следующем году», — утверждает военный.

На стороне России сейчас время, а вот у Украины складывается сложная ситуация. Отказ союзников продолжать оказывать финансовую помощь и сложные погодные условия - вот две главные проблемы Киева на данный момент.

В настоящее время погодные условия на Украине совершенно непригодные для штурмовых действий. Чтобы идти вперед или удерживать имеющиеся позиции, необходимо иметь технику и снаряды. Запад и США переключились на Израиль. Все, что предназначалось Украине, теперь передают израильской власти, считает эксперт.

Западные СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский осознает, что без помощи партнеров ВСУ не смогут продолжать военные действия. Он не исключает, что украинская армия в скором времени будет вынуждена отступать, если Киев не сможет договориться с партнерами об изменении выбранного курса.