В США заявили о признании Зеленского вероятности отступления ВСУ без западной поддержки
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По данным агентства Bloomberg, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что его армии придется отступать при условии отказа западных стран оказывать поддержку. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что сам президент Незалежный заявил о том, что все внимание Запада теперь сосредоточено на ближневосточном конфликте.
Добавляется, что в течение недели он убеждал США и их союзников в возможности украинской армии подготовиться к зимним боям.