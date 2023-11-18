По данным агентства Bloomberg, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что его армии придется отступать при условии отказа западных стран оказывать поддержку. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что сам президент Незалежный заявил о том, что все внимание Запада теперь сосредоточено на ближневосточном конфликте.

Добавляется, что в течение недели он убеждал США и их союзников в возможности украинской армии подготовиться к зимним боям.