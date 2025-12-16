Генетическая экспертиза через деда помогла матери ребенка добиться справедливости

В Калтане через суд устанавливали отцовство военнослужащего из Кузбасса, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, мама новорожденного ребенка сообщила, что отец малыша — погибший военнослужащий. Она обратилась в суд с просьбой признать мужчину отцом ребенка. Специалистам понадобилось провести генетическую экспертизу. Проблема заключалась в том, что взять материал у погибшего не представлялось возможным.

По данным издания, в спорной ситуации помог отец погибшего военнослужащего. Он сдал свои материалы. Эксперты подтвердили, что новорожденный является ему внуком. Суд удовлетворил просьбу матери ребенка.

«Согласно заключению эксперта, ребенок является биологическим внуком отца погибшего участника СВО, что подтверждает происхождение ребенка от погибшего военнослужащего», – сказали в суде.

По информации издания, после признания погибшего военнослужащего отцом мать ребенка получила право на различные федеральные и региональные выплаты, на социальные гарантии.

