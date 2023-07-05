Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО The Altai Project

Генпрокуратура считает деятельность НПО The Altai Project на территории России нежелательной. О своем решении в прокуратуре заявили сегодня, 5 июля, сообщает агентство « Интерфакс ».

Решение о признании деятельности НПО The Altai Project в России нежелательной было принято на основании предварительной проверки следователями прокуратуры.

НПО The Altai Project – это общественное движение, лидеры которого призывают россиян жертвовать денежные средства для проведения ряда анализов и исследований. В организации уверены, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2» негативно отражается на экологии. Чтобы доказать свою правоту, члены НПО The Altai Project собирают денежные средства для научной деятельности.