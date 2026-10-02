Британия учится захватывать российские танкеры: учения на Фарерах

Британия провела первые со времен войны учения на Фарерах

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Британия впервые со времен Второй мировой провела сухопутные учения на Фарерских островах. Отрабатывали абордаж российских танкеров из «теневого флота». Об этом сообщает The Telegraph.

В маневрах участвовали морпехи Великобритании и датские военные. По сценарию — высадка десанта, вертикальный подъем и защита подводных кабелей. Но главное — отработка захвата судов, которые Запад причисляет к российскому «теневому флоту». Министр обороны Уэс Стритинг заявил, что цель — усилить сдерживание. И дал понять: Британия готовится подниматься на борт большего числа российских нефтяных танкеров.

Стритинг также обвинил Москву во враждебных действиях, включая картографирование подводных кабелей. В пятницу он возглавит саммит Объединенных экспедиционных сил в Исландии, где соберутся министры Украины и Канады.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.

Актуально

Читайте также

Удар по логистическому центру под Киевом: Минобороны раскрыло детали

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Путин: Януковича отстранили за отказ вступать в НАТО

Путин: Януковича отстранили за отказ вступать в НАТО

Территориальные споры: ЕС готовит дорожные карты вступления для Украины и Молдавии

Территориальные споры: ЕС готовит дорожные карты вступления для Украины и Молдавии

Журавлев сравнил угрозы «Орешником» с мальчиком, кричавшим о волке

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

Папа Римский призвал РФ и Украину начать прямой диалог: политолог рассказал, почему Ватикан не может быть примирителем

Папа Римский призвал РФ и Украину начать прямой диалог: политолог рассказал, почему Ватикан не может быть примирителем

Украина на мели: правительство объявило режим максимальной экономии

Трамп забрал Гренландию под контроль США

Трамп забрал Гренландию под контроль США

Трамп и Зеленский: эксперт оценил шансы на поставки Patriot и финансирование

Трамп и Зеленский: эксперт оценил шансы на поставки Patriot и финансирование

Трамп поедет в Китай

Добавьте mosregtoday.ru в избранное