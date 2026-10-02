Британия учится захватывать российские танкеры: учения на Фарерах

Британия впервые со времен Второй мировой провела сухопутные учения на Фарерских островах. Отрабатывали абордаж российских танкеров из «теневого флота». Об этом сообщает The Telegraph.

В маневрах участвовали морпехи Великобритании и датские военные. По сценарию — высадка десанта, вертикальный подъем и защита подводных кабелей. Но главное — отработка захвата судов, которые Запад причисляет к российскому «теневому флоту». Министр обороны Уэс Стритинг заявил, что цель — усилить сдерживание. И дал понять: Британия готовится подниматься на борт большего числа российских нефтяных танкеров.

Стритинг также обвинил Москву во враждебных действиях, включая картографирование подводных кабелей. В пятницу он возглавит саммит Объединенных экспедиционных сил в Исландии, где соберутся министры Украины и Канады.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.