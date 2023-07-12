Генсек НАТО объяснил причины перемены настроения президента Украины в ходе саммита

После саммита НАТО для журналистов организовали итоговую пресс-коференцию, в ходе которой генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о причинах смены настроения президента Украины, сообщает агентство « РИА Новости ».

Перед началом мероприятия Владимир Зеленским высказал мнение, что позиция НАТО не предоставлять Украине гарантий о вступлении в альянс абсурдная. Президент не скрывал своего разочарования. На следующий день Владимир Зеленский оценил все сказанное на саммите как положительный сигнал для Киева. Он вел себя спокойно и рассудительно. В чем причина смены настроения, с таким вопросом обратился журналист к генсеку НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что в Украине идет вооруженный конфликт. Президенту приходится решать ряд вопросов, поэтому смена настроения объясняется усталостью. К тому же в настоящее время проходит контрнаступление.

«Поэтому Украина раз за разом просит больше помощи, и поэтому союзники нарастили поставки более современных систем вооружений», - отметил Йенс Столтенберг

Генсек НАТО также отметил, что Зеленский положительно оценивает инициативу создания Совета НАТО-Украина.