В Германии на совместной пресс-конференции с немецким министром обороны Борисом Писториусом генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с обвинениями в адрес России, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Россия подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

Спикер уверен, что Россия пренебрегает вопросами контроля вооружения. Подобные действия подрывают безопасность НАТО, считает Йенс Столтенберг. Россия заявила, что выходит из Договора ДОВСЕ. Это вызывает опасения у НАТО, поэтому лидеры стран альянса приняли решение об усилении вооружения и укреплении оборонной способности.

Ранее президент Владимир Путин не раз публично пояснял, почему Россия начинает выходить из некоторых международных организаций или временно приостанавливать действия определенных договоренностей. Во-первых, НАТО постоянно расширяется, несмотря на обещание этого не делать. Россия вынуждена защищать свои территории.

Во-вторых, НАТО поддерживает Украину, передает оружие и боеприпасы, выделяет деньги. Этим альянс лишь продлевает конфликт, усугубляя положение Украины. Именно Запад и начал развязывать конфликт на Украине.