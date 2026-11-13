Внешнеторговый оборот Подмосковья с Белоруссией вырос в 2,5 раза за пять лет

В период с 2021 по 2025 годы внешнеторговый оборот Подмосковья и Белоруссии вырос в 2,5 раза, объем экспорта из Московской области - увеличился в 2,8 раза. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Товарооборот по итогам первого полугодия 2026 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года вырос почти на 27%», – уточнила зампред.

По ее словам, Белоруссия – один из важнейших партнеров Подмосковья в инвестиционной работе и во внешней торговле. Республика занимает второе место по общему объему внешнеторгового оборота с областью и первое по объему экспортируемых нашим регионом товаров. Зиновьева добавила, что из Подмосковья превалирует промышленный экспорт – на него приходится более 80% от общего объема экспорта в другую страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие торговых и гуманитарных связей с представителями Гомельской области.