Что мыть первым в душе — голову или тело? Даже эксперты не пришли к единому мнению

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Специалисты рассказали, в каком порядке лучше мыть волосы, лицо и тело в душе, однако единого мнения у них не оказалось, пишет Daily Mail. Микробиолог Примроуз Фристоун из Лестерского университета советует начинать с волос, а заканчивать телом.

По ее словам, сначала стоит использовать шампунь и кондиционер, затем умыть лицо, а после этого вымыть тело сверху вниз. Такой порядок позволяет в конце смыть с кожи остатки средств для волос.

Однако врач Мати Раджпут предлагает противоположный вариант: сначала тело, затем лицо и только в конце волосы.

Он считает, что шампунь и кондиционер не стоит надолго оставлять на коже и коже головы. Их остатки, по его словам, могут закупоривать поры и волосяные фолликулы.

Эксперты также разошлись во мнении о том, как часто нужно принимать душ. Фристоун считает, что большинству людей достаточно тщательно мыть тело через день, хотя при повышенных требованиях к гигиене можно делать это ежедневно.

Отдельно специалист по окружающей среде Пабло Перейра-Доэл посоветовал тратить около трех минут на мытье тела и еще примерно две минуты, если нужно вымыть волосы.

иностранная пресса

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