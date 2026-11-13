Зарплаты водителей в Подмосковье выросли на 48 %: кто получает до ₽166 тыс. и как меняется спрос на транспорт

Средние зарплатные предложения для водителей в Московской области достигли ₽145 822 в месяц по итогам третьего квартала 2026 года — на 48% больше, чем за тот же период 2023-го. Такими данными с REGIONS поделились аналитики «Авито Работы» и «Авито Спецтехники».

По данным аналитиков, сильнее всего за три года выросли предложения для водителей пассажирского транспорта. При этом речь идет о суммах, которые работодатели указывают в вакансиях, а не о фактических заработках сотрудников.

Кому предлагают больше всего

По данным аналитиков, среди рассмотренных специальностей самые высокие средние предложения в Подмосковье — у водителей грузового транспорта: ₽166 205 в месяц, за три года показатель вырос на 60%. В тройку лидеров также вошли таксисты (₽160 690, +60%) и водители пассажирского транспорта (₽134 827, +79%). Таким образом, максимальный процентный прирост — у пассажирских перевозок, хотя по размеру зарплат лидируют грузовики.

Интерес соискателей

По информации аналитиков, за три года число откликов на вакансии дальнобойщиков в Московской области выросло на 69%, на работу водителями пассажирского транспорта — на 36%. Однако рост откликов не означает пропорционального увеличения числа трудоустроенных.

Спрос на спецтехнику

Меняется и структура вакансий: доля предложений для водителей спецтехники выросла с 0,1% в 2023 году до 0,8% в 2026-м. В эту категорию входят водители погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники. Аналитики связывают сдвиг в том числе с развитием строительных направлений, где нужны такие специалисты.

Коммерческий транспорт

Изменения затронули и рынок техники: в январе–сентябре 2026 года в Подмосковье выросло число контактов покупателей с продавцами нескольких категорий транспорта с пробегом. Наибольшую динамику показал легкий коммерческий транспорт — плюс 59% к тому же периоду 2025-го. Седельные тягачи прибавили 18%, грузовые автомобили — 10%. Среди грузовиков чаще интересовались КАМАЗ, ГАЗ и Hyundai, в легком коммерческом транспорте лидировали ГАЗ, Ford и Hyundai. Эти цифры отражают интерес к объявлениям, а не количество фактических продаж.

От чего зависит зарплата

Размер оплаты зависит от категории прав, опыта, условий занятости и характера перевозок. На сумму влияют сменный график, длительность рейсов и дополнительные обязанности. В исследовании использовано среднее значение между минимальной и максимальной границами, указанными в вакансиях, поэтому фактический доход может отличаться — в том числе за счет премий и бонусов. При поиске работы водителям стоит уточнять не только зарплату, но и график, условия оплаты, дополнительные выплаты и требования к подготовке.

По итогам исследования Московская область остается регионом, где зарплатные предложения для водителей за три года заметно выросли — особенно в пассажирских и грузовых перевозках.

Ранее сообщалось, что число откликов на курьерские вакансии выросло на 53% за квартал.