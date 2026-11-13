Для значительной части российской молодежи путь к финансовой самостоятельности начинается не с офисной карьеры, а с работы курьером. Данные опроса показывают: почти каждый второй молодой человек в возрасте 18–24 лет впервые заработал именно на доставке заказов. Исследование, проведенное сервисом «Купер» совместно с платформой «Авито Подработка», охватило свыше 500 курьеров-партнеров и позволило проследить, как устроена эта первая ступень трудовой жизни, сообщил REGIONS.

Согласно полученным результатам, среди респондентов младшей возрастной группы 56 % получили первый доход именно в сфере доставки. В общей выборке такой опыт оказался у каждого пятого участника (20 %).

Интерес к курьерским подработкам заметно вырос. В третьем квартале 2026 года число откликов на подобные вакансии по стране увеличилось на 53 %. В Москве динамика чуть ниже — плюс 44 %. Наиболее активный рост зафиксирован на Дальнем Востоке (79 %), в Северо‑Кавказском (72 %) и Южном (70 %) федеральных округах.

Что привлекает молодежь в этой работе? Ключевым фактором становится гибкость. Среди курьеров 18–24 лет 63 % отметили, что возможность самостоятельно выстраивать график стала одним из главных мотивов для выбора подработки. Еще 51 % подчеркнули важность совмещения доставки с учебой. В общей группе респондентов значимыми оказались и другие аспекты: 34 % ценят возможность совмещать занятость с обучением, 33 % ориентируются на уровень дохода, а 31 % выделяют отсутствие жестких требований к опыту.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

На что уходят первые заработанные деньги? Чаще всего — на текущие траты: такой вариант выбрали 34 % опрошенных. Четверть участников (25 %) предпочли отложить часть средств. Каждый пятый (21 %) направил доход на поддержку родных — помощь родителям или другим членам семьи. Также заметная доля респондентов (каждый пятый) потратила деньги на покупку техники — смартфона, компьютера и т. д. На развлечения и встречи с друзьями ушло 14 %, на одежду и обувь — 13 %.

Со временем цели меняются: доставка становится инструментом для накопления на крупные покупки. Так, 24 % формируют финансовую подушку, 20 % копят на жилье или переезд, 17 % — на автомобиль, 15 % — на технику, 12 % — на путешествия. При этом треть участников (34 %) продолжают направлять весь доход от подработки на повседневные нужды.

Иногда курьерская работа помогает реализовать по-настоящему важные планы. Один из респондентов рассказал, что начал заниматься доставкой вместе с будущей супругой: совместный заработок позволил паре собрать средства на свадьбу. После торжества они продолжили трудиться вместе, а сам курьер к моменту опроса уже шесть лет оставался в этой сфере.

Тем, кто рассматривает курьерскую подработку (в том числе в Подмосковье), важно заранее прояснить ключевые условия: график, порядок выплат, возможные расходы на транспорт и связь, а также общие правила сотрудничества. Особенно полезно соотнести ожидаемый доход с затратами времени — в том числе на дорогу, учебу и отдых.

Таким образом, доставка нередко становится для молодых людей первым практическим шагом к экономической независимости. При этом итоговый заработок напрямую зависит от условий работы, объема выполненных заказов и сопутствующих издержек.

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